ГБР расследует ДТП с участием пограничника, в котором погибли двое мужчин, а еще двое госпитализированы с многочисленными травмами. ФОТОрепортаж

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, и в результате которого погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госбюро расследований, передает "Цензор.НЕТ".

По предварительной информации, около 1:00 ночи 5 апреля на одной из улиц пгт. Марковка Луганской области автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.

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В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.