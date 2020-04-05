Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.
На опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.
Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.
Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.
Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленна система противопожарного оборудования.
Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения опытного образца