Испытания модернизированного танка Т-72 проходят на Черниговщине, - Минобороны. ФОТО

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На полигоне "Десна" на Черниговщине, специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.

На опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

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Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена ​​замена элементов ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленна система противопожарного оборудования.

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Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения опытного образца