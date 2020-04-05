В Черновицкой области двое детей с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации, - ОГА

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В реанимации Черновицкой областной детской больницы находятся двое детей, у которых подозревают коронавирус. Их состояние - средней тяжести.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:00 5 апреля, в реанимационном отделении областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Их состояние средней тяжести, оба - на кислородной дотации", - говорится в сообщении.

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Трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы. Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные - на кислородной дотации.

В реанимации центральной районной больницы в г. Глыбока трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностирован, у другого - подозрение. Еще один попал в медицинское учреждение сегодня ночью в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. У всех больных - пневмония.

В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, у двух подтвержден коронавирус, у одного - подозрение.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. В Черновицкой области зафиксировали 220 случаев заболевания коронавирусом.

В Черновицкой области двое детей с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации, - ОГА 01

Коронавирус и карантин
Черновицкая область дети карантин ОГА COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Андрей Дидовик
А вот ни фига. Через три месяца будешь сам ходить в двух намордниках и с термометром в .....ради получения пайка из литра олии и двух кило гречки.
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05.04.2020 17:00
+6 Василь Грім
Что бы держать в страхе и покоре население, власть постоянно дозированно будет выдавать на гора подобные новости.
Но через месяц, другой... людям это уже надоест.
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05.04.2020 16:56
+5 буков
У нас людей без маски в магазинах чи в транспорті вже не зустрінеш.
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05.04.2020 17:05
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