Оккупанты блокируют в Крыму 20 украинских сайтов, - Крымская правозащитная группа

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В Крыму 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 20 украинских информационных сайтов, две социальные сети, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Хизб ут-Тахрир" и Свидетелей Иеговы. Три украинских информационных сайта доступны только частично. Вместе с тем, оккупанты разблокировали доступ к сайту канала "112 Украина".

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы в феврале-марте 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, провайдеры не дают доступ к сайтам: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, "5 канал", Радио Хаят, "Фокус", "Главком", Центр журналистских расследований, "ТонеТо", "Депо", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Укринформ", "Левый берег", "Зеркало недели", "Стрічка", "Апостроф", "Главное", и Blackseanews, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграм, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир".

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У пяти провайдеров из 10 недоступен сайт общественного объединения "Крымская солидарность". Cайт АТR блокируют три провайдера, а сайт "Информационного сопротивления" блокируют два провайдера из всех проверенных.

"По сравнению с мониторингом, проведенным КПГ в декабре 2019 года, количество заблокированных сайтов увеличилось. В декабре к сайту Апостроф доступ блокировали 8 провайдеров, а сейчас он недоступен у всех проверенных провайдеров. Полностью заблокирован также сайт Главное, прежде частично доступный. К сайту Blackseanews еще в декабре 2019 года был свободный доступ у всех провайдеров. Сейчас все 10 провайдеров полностью блокируют его. При этом сайт канала "112 Украина", который был недоступен в декабре, сейчас доступен у всех проверенных провайдеров", - отмечают правозащитники.

Проверку доступности сайтов провели с помощью сетей 10 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Realnet (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), STTS (Джанкой), отмечают правозащитники.



