Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус

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лавра

Братии Киево-Печерской Лавры проводят тестирование на наличие COVID-19, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киево-Печерской Лавры, передает Цензор.НЕТ.

"Для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет. В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с привлечением видеотрансляции", - говорится в сообщении.

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Коронавирус и карантин
карантин Лавра УПЦ МП тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+22 Поедатель Зябликов
была заметочка, что нашли у паши мерседеса... Бог он всё видит... Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус - Цензор.НЕТ 7360
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05.04.2020 17:53
+18 саша паламарчук
Надіюсь що ця с...ука православна слідуюча, Усіку приготовиться.

Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус - Цензор.НЕТ 8300
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05.04.2020 18:00
+15 Боря Боря
Монахов можно сразу отправить в паРАШУ.
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05.04.2020 17:54
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