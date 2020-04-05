В Броварах горела мебельная фабрика "Meblissimo", - ГСЧС. ФОТО

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Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на территории мебельной фабрики в Броварах (Киевская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"5 апреля в 4:34 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики на ул. Щелковская.

Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля Mercedes. Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт", - говорится в сообщении.

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Пожар был локализован в 6:25 и полностью ликвидирован в 6:55.

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