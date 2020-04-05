С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр

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В течение 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции ОС у Каменки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), а также вели огонь возле Гнутово (четыре мины 120-го калибра), Авдеевки (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия) и Старогнатовки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ОС неподалеку от Хутора Вольного (из миномета калибра 82 мм), Крымского (из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия).

Отмечается, что прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации.

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"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также информируют, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава не зафиксировано, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. "Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки, 4 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет", - добавили в штабе ОС.

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