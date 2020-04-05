В Молдове 864 случая COVID-19, 15 человек умерли, - Додон

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За последние сутки в Молдове зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных - 864 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За минувшие сутки обработано 349 тестов. Из них 112 дали положительный результат. Среди новых случаев 8 - среди граждан Молдовы, которые вернулись из-за границы. В 104 случаях имело место заражение внутри страны. Таким образом, число инфицированных граждан в нашей стране составляет 864 человека. К сожалению, еще три смерти зарегистрированы за последние сутки. Общее количество скончавшихся составляет 15 человек", - сообщил президент Молдовы Додон.

Он сообщил, что среди инфицированных 293 человека - в Кишиневе, 132 - в районе Штефан-Водэ, 126 - в городе Сорока, 47 - в Приднестровском регионе.

Президент Молдовы подчеркнул, что количество инфицированных растет. По его словам, среди 864 инфицированных человек 240 - медицинские работники.

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В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

В Молдове запрещено собираться на улицах группами в составе более трех человек, если только это не члены одной семьи. К контролю над соблюдением режима чрезвычайного положения привлечены карабинеры, полицейские, а также личный состав Национальной армии. Общественный транспорт в городах Молдовы на период чрезвычайного положения является бесплатным, но в автобусах и троллейбусах запрещено перевозить стоячих пассажиров. За тем, чтобы транспорт не был перегружен, следят полицейские, которые дежурят на каждой остановке.

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