На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы, - Нацполиция

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грипп

В Черниговской области от осложнений коронавирусной болезни умер мужчина, которые накануне пытался сбежать из больницы, где проходил лечение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук полиции Черниговской области.

"В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента до лечебного учреждения.

С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - говорится в сообщении.

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Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев инфицирования коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус.

На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы, - Нацполиция 01

Коронавирус и карантин
карантин Черниговщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+37 Люцифер
На Черниговщине от COVID-19 умер мужчина, который накануне пытался сбежать из больницы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5243
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05.04.2020 19:47
+17 Jey
Ребя а можно что бы меня в украинскую больницу не забирали..шансов выжить в ней ноль
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05.04.2020 19:50
+15 вставай
Без сарказму і іронії. Знаючи рівень медичної допомоги на переферії, з купленими за сало дипломами, може він і не даремно тікав.
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05.04.2020 19:51
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