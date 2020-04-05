МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева

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мвф

Международный валютный фонд готов привлечь весь резервный фонд в размере одного триллиона долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По ее словам, еще никогда за 75-летнюю историю Фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании - в МВФ одновременно обратились 85 стран. Больше всего страдают от кризиса развивающиеся государства.

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Напомним, накануне руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.

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Топ комментарии
+3 Эрнесто Ча
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МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.
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05.04.2020 20:52
+2 Id 63506d9b
"Допомога" під який %?
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05.04.2020 20:49
+2 Мария Орловская 74b98627
Так от для того.
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05.04.2020 20:52
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