МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева

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Международный валютный фонд готов привлечь весь резервный фонд в размере одного триллиона долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По ее словам, еще никогда за 75-летнюю историю Фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании - в МВФ одновременно обратились 85 стран. Больше всего страдают от кризиса развивающиеся государства.

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Напомним, накануне руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.