МВФ готов привлечь весь 1 триллион долларов, чтобы помочь странам преодолеть кризис из-за COVID-19, - Георгиева

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
По ее словам, еще никогда за 75-летнюю историю Фонда страны не нуждались в таком экстренном финансировании - в МВФ одновременно обратились 85 стран. Больше всего страдают от кризиса развивающиеся государства.
Напомним, накануне руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превысит мировой финансовый кризис 2008 года.
МВФ заявил, что готов дать коронавирусу триллион долларов, чтобы отцепился.
На заявленные МВФ триллион долларов подали заявки триллион коронавирусов.