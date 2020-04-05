Китай за месяц экспортировал 3,86 млрд защитных масок и 16 тыс. аппаратов ИВЛ

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С начала марта Китай продал за границу почти четыре миллиарда защитных масок.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил представитель главного таможенного управления КНР Цзинь Хай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Эти данные были обнародованы Пекином на фоне обвинений со стороны отдельных стран относительно низкого качества медицинского оборудования и материалов, поставляемых на экспорт.

По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 млн тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50 странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 млрд долларов США.

В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.

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Например, на прошлой неделе правительство Нидерландов из-за несоответствия стандартам качества отозвало 600 тыс. масок из китайской партии в 1,3 миллиона. Похожая ситуация случилась и в Испании, где отказались принимать тысячи наборов экспресс-тестов, произведенных в Китае, из-за подозрений в их ненадежности.

Китай в ответ утверждает, что сообщения СМИ не отражают полной картины. В Пекине объясняют, что много проблем возникает из-за различных стандарты качества и различных подходов к использованию тех или иных медицинских средств в Китае и других странах.В Пекине заверили, что уже приняли меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. Так, на этой неделе в Китае ужесточили требования к качеству медицинского оборудования, которое производится на экспорт. Теперь эта продукция должна соответствовать как внутренним стандартам лицензирования, так и стандартам стран назначения.

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