В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса за последние 3 недели - 525

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В Италии 5 апреля зарегистрировали 525 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Это наименьший показатель смертности по стране с 19 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее наименьший показатель смертности за сутки в Италии было зарегистрировано 19 марта, в тот день умерли 427 человек.

Сейчас в Италии зафиксировано 128 948 случаев коронавируса, из них 4 316 - за сегодня. 15 877 человек умерли, 21 815 - выздоровели.

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