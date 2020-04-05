В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса за последние 3 недели - 525
В Италии 5 апреля зарегистрировали 525 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Это наименьший показатель смертности по стране с 19 марта.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ранее наименьший показатель смертности за сутки в Италии было зарегистрировано 19 марта, в тот день умерли 427 человек.
Сейчас в Италии зафиксировано 128 948 случаев коронавируса, из них 4 316 - за сегодня. 15 877 человек умерли, 21 815 - выздоровели.
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Как Россия занесла коронавирус в Ухань: сокурсник Путина рассказал о засекреченном взрыве
Мнения / Экология 04-апр, 03:449 11 106 0
Центр вирусологии "Вектор"
Бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайских Ухань из России.
Экс-разведчик напомнил о возгорании спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов, в сентябре 2019 года.
"Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. В декабре число людей в Ухане, заболевших "пневмонией", приобретает взрывной характер. То есть вирус начал распространяться там с ноября", - приводит хронологию событий Швец.
При этом существует два вероятных варианта, почему коронавирус был занесен именно в Китай.
"Думаю, совсем исключать фактор случайности нельзя. Уханский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ. Таких центров по миру можно на пальцах пересчитать, и все они следят друг за другом. В составе сборной России на Военных играх однозначно присутствовали представители ГРУ и ФСБ. Но поскольку вирусология требует специальных знаний, помимо чепиг и мишкиных там должны были присутствовать и эксперты (вполне вероятно, из "Вектора", самого крупного в РФ центра вирусологии). И один из них мог не подозревать, что является переносчиком вируса", - говорит он.
Но все же версия о преднамеренно занесенном CОVID-19 из РФ в Ухань представляется бывшему советскому разведчику более убедительной.
"Судя по всему, взрыв на "Векторе" стал российским Чернобылем. После него очевидцы ощущали "запах дыма и нечистого воздуха". Вполне вероятно, что произошел выброс в атмосферу штаммов коронавируса и, не исключено, еще какой-то дряни, о которой мы пока не знаем", - считает Швец.
По мнению издания, взрыв в "Векторе" мог обострить опасения относительно безопасности расположенных в России секретных объектов, оставшихся со времен холодной войны. Вскоре оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса.
- 27 января 2020 года российские СМИ сообщили, что "Вектор" разрабатывает аж две вакцины против коронавируса. Более того, оказалось, что это единственный в стране центр, который способен проводить тесты на COVID-19, и туда самолетами отсылались пробы, взятые в Москве. Единственным он оставался до конца марта, пока соответствующие возможности не появились в Москве.
Осведомленность "Вектора" относительно COVID-19, о котором в сентябре прошлого года в мире практически никто не слышал, отчасти объяснялась информацией, появившейся в РФ еще в 1999 году, когда начальник управления по биологической защите министерства обороны России Валентин Евстигнеев рассказал, что "Вектор" в конце 1980-х являлся центром разработки и промышленного производства "наступательных биологических препаратов".