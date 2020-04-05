В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав

5797

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1 308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

В общем 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Таким образом, количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав