В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1 308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

В общем 28 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Таким образом, количество новых случаев COVID-19 +57, смертей +5, выздоровевших +3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всех умерших от пневмонии берется материал для ПЦР-исследования на коронавирус, - Минздрав

В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-19, всего 1 308, 37 человек умерли, - Минздрав 01

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Серый Вовк
На спад пошло ??? Ну ДАЙ то БОГ !!!
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05.04.2020 22:09
+4 NNN
серед тих , хто одужали - пані Джарти , подружжя Шахових ... - схоже , для успішного одужанні , кількість бабла таки має значення !
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05.04.2020 22:14
+3 Nikolai Chizhevsky
причем здесь выходные у вируса нет выходных а ЦОЗ передает как вы заметили без выходных и четко утром в 10.00 и вечером в 22.00 каждый день видно что увеличения вируса не наблюдается
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05.04.2020 22:13
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