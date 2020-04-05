Сформирована база потребностей 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине, - Степанов

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Министерство здравоохранения провело оценку потребностей в оборудовании, препаратах, а также средствах индивидуальной защиты всех 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это было первое задание, которое передо мной поставил в частности Президент: чтобы я проанализировал ситуацию с обеспечением врачей. Сегодня я провел совещание, и уже создана общая по Украине база всех 242 больниц, предназначенных для борьбы с коронавирусом: все потребности, все, что у них есть сейчас, когда и что им надо поставить", - сообщил Степанов.

По словам чиновника, в настоящее время медицинские учреждения Украины больше нуждаются в средствах индивидуальной защиты, в том числе костюмах и респираторах.

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"Это все нужно в сотнях тысяч единиц. Мы работаем над этим, регулярно получаем поставки и сразу рассылаем все по регионам. Я еще раз хочу подчеркнуть: мой приоритет - создать защищеные и достойные условия для наших врачей ", - подчеркнул министр.