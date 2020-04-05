Минздрав просит общепиты сделать разметку, чтобы ожидающие заказы люди не толпились

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
"Обращаемся к заведениям питания, работающим на выдачу заказов с собой. Будьте сознательными, позаботьтесь о безопасности своих клиентов. Обеспечьте соблюдение социальной дистанции в очередях", - говорится в публикации.
Министерство призывает эти учреждения обеспечить расстояние между людьми не менее 1,5-2 метров и избегать толп.
В таких заведениях рекомендуют сделать разметку на полу: краской или наклейками.
Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.
6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.
Что известно о коронавирусе:
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
19. Обещано пособие для безработных в размере 19500 рублей, но биржи труда отказывают в регистрации.
20. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
21. Домашнего ареста нет, но выходить никому нельзя.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вам с пожилой мамой и бабушкой встречаться нельзя, а постороннему киргизу-таксисту можно.
24. Персональные данные охраняются законом, но вы должны сдать их по первому свистку программе слежки, которая хранит их в открытом виде и никак не защищена.