В период пандемии коронавируса действующая власть демонстрирует авторитарный идиотизм, - Арьев об ограничительных мерах в Украине

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Авторитарный идиотизм - худшее, что могло произойти с Украиной в период эпидемии коронавируса.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Закрыть, запретить, штрафовать! Этот совок глубоко сидит в головах власти, независимо от ее прогрессивности и новизны. Еще ссылаются на западные стандарты. Но, в отличие от цивилизованных стран, у нас с легкостью проходят этап создания условий.

Штраф - крайняя стадия. Там сначала делают все возможное, чтобы человек его избежал. Нельзя пользоваться спортивными и детскими площадками? Оградить их полицейскими лентами. Так же можно "запечатать" скамейки в парках, чтобы там не сидели и штрафовать не за прогулки, которые укрепляют иммунитет, а за пикники и содранные ленты. Штраф за выход без маски? А где ее взять? Надписи на аптеках "Вход без маски запрещен" и "Масок нет" стали примером безысходности", - пишет Арьев.

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"Но при этом в Киеве решили, что ленты - дорого, а маски - хлопотно, и решили… поставить камеры измерения температуры и распознавания лиц. Ага, особенно тех, которые в масках! А мысли о запрете передвижения на собственном транспорте - это уже не только глупость, но и будущее уголовное дело за узурпацию власти и нарушения 33-й статьи Конституции. Это раздражает все больше. Еще немного и люди разозлятся настолько, что ломбарды, куда власть после запрета на работу предлагает людям нести из дома последние ценности, придется снова закрывать и ставить усиленную охрану", - добавил он.

Арьев отметил, "авторитарный идиотизм" - худшее, что могло произойти в стране во время эпидемии.

"Авторитарный идиотизм - худшее, что могло произойти со страной в такой момент. И единственное, что обществу пока остается, это массовое возмущение в соцсетях непродуманными мерами и диктаторскими замашками. А если не услышат и не поймут, придется выйти из виртуала - потому что такими темпами они феодализм вернут. По глупости", - отметил депутат.

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Напомним, 6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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