В Чернобыльской зоне продолжается тушение двух очагов лесного пожара площадью 25 га, - ГСЧС

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По состоянию на 22:00 5 апреля в Зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов лесного пожара.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га.

К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлены 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами АН-32П - 15 сбросов;

вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. и 2 ед. техники. В 20 ч. 45 мин. пожар локализован.

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Отмечается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль - 0,019 мР /ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Напоминаем, информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне поступила в ГСЧС 4 апреля.