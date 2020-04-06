У родственницы ранее заболевшего на Ривненщине подтвердили COVID-19, 75-летний мужчина выздоровел, - глава ОГА Коваль

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Один случай коронавируса и один - выздоровления от него подтвердили в Ривненской области 5 апреля.

Об этом в Facebook сообщил председатель облгосадминистрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вечер, 5 апреля, на Ривненщине подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Коронавирусную инфекцию методом ПЦР обнаружили у женщины из села Немовичи - родственницы ранее заболевшего. В то же время, готовится к выписке из Сарненской ЦРБ мужчина в возрасте 75 лет, житель села Тынное, который смог победить недуг. Это уже третий случай выздоровления от COVID-19 на Ривенщине", - пишет Коваль.

По его словам, сегодня в области на протяжении дня проводилась санитарная обработка проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий и остановок. Обрабатывались и места, которые чаще всего посещают люди: аптеки и магазины, банки и админздания.

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Напомним, по данным Минздрава, на вечер 5 апреля подтвержден 1308 случаев COVID-19 в Украине, 37 человек умерли, 28 - выздоровели.

6 апреля в Украине ужесточат ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

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