167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, - МИД

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От коронавируса за рубежом выздоровели уже 15 граждан Украины. Проходят лечение - 167 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121. Также украинцы лечатся в Греции (16), Испании (пять), Германии и Польше (по четыре), Австрии (три), Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Египте, Португалии, России, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, а также на Сейшельских островах (по одному).

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Пятеро украинцев умерли от COVID-19, 15 - излечились.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 человек умерли.