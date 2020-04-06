Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник "Застава", ранены шестеро наемников РФ, - штаб

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За прошедшие сутки украинские военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным разведки Объединенных сил, 5 апреля украинские подразделения ведя оборонительные действия нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ, применив 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС