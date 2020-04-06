Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник "Застава", ранены шестеро наемников РФ, - штаб

5070 50
Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник "Застава", ранены шестеро наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки украинские военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным разведки Объединенных сил, 5 апреля украинские подразделения ведя оборонительные действия нанесли ранения шестерым российским оккупантам, уничтожили два вражеских грузовика российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ, применив 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС

Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник Застава, ранены шестеро наемников РФ, - штаб 01

Операция Объединенных сил
беспилотник ликвидация операция разведка уничтожение Донбасс операция Объединенных сил
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35 Garry Grant
Сивоха плачет горькими слезами."Клятые бандеровцы" собеседников по его "платформе примирения" обижают.
показать весь комментарий
06.04.2020 07:48
+30 Люцифер
Во время оборонительных действий на Донбассе ВСУ уничтожили два вражеских грузовика и беспилотник "Застава", ранены шестеро наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1533
показать весь комментарий
06.04.2020 07:44
+21 бостууга
Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 5717
показать весь комментарий
06.04.2020 08:00
Смотреть комментарии