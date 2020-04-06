COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс.. ИНФОГРАФИКА

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италия,коронавирус

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире зарегистрировали 1 274 923 случая заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 260 484 человека. Также во всем мире зарегистрировали 69 487 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 9 643 человек, только в Нью-Йорке скончались 3 048 человек. Число выздоровевших достигло 17 530, заболевших - 337 635.

В Италии за это время заболели 128 948 человек. В то же время умерли 15 887, вылечились 21 815 человек.

Испания сообщает о 131 646 инфицированных. Среди них 38 080 выздоровели, 12 641 человек умер.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. 

Так, во Франции умерли 8 093 человека, в Германии - 1 584, в Великобритании – 4 943, в Иране – 3 603, в Нидерландах – 1 771, Бельгии - 1 447, в Турции - 574.

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс. 01

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 5 апреля зафиксировано 1 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 37 человек умерли.

Коронавирус и карантин
карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 neverlok lok
Ну да Иран не скрывает и рашка и Китай тоже....А в Северной Корее короновируса вообще нет как и проституции и наркомании
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06.04.2020 08:18
+3 alekcg1 .
Ці цифри не кажуть ні про що.. Ключове слово "зарегистрировано". Якщо 80% випадків захворювання проходить в легкій формі то захворівших принаймні в 5 раз більше , одужавших також як мінімум в 4 рази більше. Померлих власне від короновірусу в рази менше, бо більшість померлих помирає від загострення інших уже присутніх у них хвороб, тобто вірус така собі билинка що переломила хребет верблюду. В результаті ці данні голіма маніпуляція. Я зовсім не заперечую наявність віруса чи хвороби. Але виходить що ні хвороба ні вірус некоштує того ажиотажу, витрат грошей, воплів - соплів та паніки , що розводять навкруг нього. Ситуація на рівні сезонного гриппу
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06.04.2020 08:44
+2 Roman Ivanovich
А цікаво, а скільки від звичайного грипу вмерло людей, чи то зараз один 19-й панує???
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06.04.2020 08:20
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