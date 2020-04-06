На Кировоградщине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего в области выявлен 41 случай COVID-19, - ОГА
В Кировоградской области 5 апреля зафиксировали первую смерть от заболевания COVID-19.
Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Цензор.НЕТ.
Всего в области лабораторным методом подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.
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"Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц из контактного окружения ранее выявленных случаев", - говорится в сообщении.