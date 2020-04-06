Изменения в бюджет, помощь нуждающимся и закон о национализированных банках, - "слуга народа" Корниенко о вопросах на внеочередную сессию ВР

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Изменения в бюджет, помощь нуждающимся и закон о национализированных банках, - "слуга народа" Корниенко о вопросах на внеочередную сессию ВР

Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, может ли Рада на следующей недели провести внеочередное заседание, он ответил: "Да, хотелось бы провести, обсуждаются 8 и 9 апреля".

"Вопросы ближайших внеочередных сессий - это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые депутаты после прошлого заседания Рады находятся на самообсервации, - "слуга народа" Корниенко

Вместе с тем, он добавил, что окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями. По его словам, также нужно "защитить" земельную реформу, отклонив проекты постановлений оппонентов СН.

Напомним, закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу.

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Топ комментарии
+4 senia
слуги народа грязные ублюдки
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06.04.2020 09:01
+3 Севирин Арт
Продати Українську землю, аби втриматись при владі ще рік чи два, на таке здатні тільки ГНИДИ, антиукраїнська шушера. Щоб врятувати Україну від дефолту, треба цим ГНИДАМ при владі працювати на благо країни, а не продавати її.
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06.04.2020 09:10
+2 Джавелин Рейнджер
Не забудь в контексте "про землю" упоминать ЕС и Голос.
Иначе, они на тебя обидятся.
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06.04.2020 09:10
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