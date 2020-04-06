На утро 6 апреля подтверждены 1319 случаев COVID-19 в Украине, 38 человек умерли, 28 - выздоровели, за сутки поступило 373 подозрения, - Минздрав

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В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 24 случая;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 9 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 35 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

г. Киев - 234 случая;

Киевская область - 91 случай;

Львовская область - 27 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 27 случаев;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 39 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

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