Генсек ООН заявил об "ужасающей вспышке насилия" в семьях в условиях карантина

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На фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

"Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности: в собственном доме<…> Мы становимся свидетелями ужасающей вспышки насилия в семье", - сказал он.

Гуттереш пояснил, что в условиях пандемии перегружены правоохранительные органы, а многие центры помощи жертвам домашнего насилия – закрыты. Женщинам – некуда обратиться.

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Он призвал государства обеспечить жертвам онлайн-сервисы поддержки и не отказываться от судебного преследования агрессоров. Гутерреш также предложил обустроить в магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия, чтобы жертвы могли обратиться за помощью, не подвергая себя опасности и не привлекая внимания обидчика.

На утро 6 апреля в мире выявлено 1 274 923 случаев заболевания среди людей, умерли 69 487 пациентов, выздоровели - 260 484. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.