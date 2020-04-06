На карантинных постах Херсонщины возникли пробки, - ОГА

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На Херсонщине на нескольких карантинных постах на подъездах к областному центру в воскресенье вечером образовались многочасовые пробки, власти обещают повысить пропускную способность постов.

Об этом в Facebook написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"На нескольких блокпостах образовались многочасовые пробки. ... На заседании штаба рассмотрим дополнительные меры по усилению и повышению пропускной способности и эффективности работы карантинных блокпостов в нашей области", - написал Гусев.

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Он извинился за неудобства и призвал, по возможности, оставаться дома и выполнять решение Кабинета министров Украины и рекомендации Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщали херсонцы, на подъездах к Херсону на карантинных постах образовались километровые многочасовые пробки. Многие горожане возвращались после отдыха на природе и с дач. Люди жаловались, что температурный скрининг превратился в результате в формальность, поскольку работал один медик, который едва успевал проверять температуру только у водителей.

Как ранее сообщалось, на дорогах Херсонщины установлены 9 стационарных карантинно-медицинских постов на всех въездах в область и г.. Херсон и созданы 3 мобильных карантинно-медицинских поста. На карантинно-медицинских постах должна была осуществляться остановка всех транспортных средств, проверка документов и специальных разрешений на перевозку граждан и грузов и проводиться температурный скрининг водителей и пассажиров транспортных средств.

С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать ужесточены правила карантина, которые предусматривают ограничение передвижения людей на улицах.