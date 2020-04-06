Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе

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сша,коронавирус

Комитет по иностранным делам Палаты общин Великобритании опубликовал отчет, в котором осуждает Китай, Иран и Россию за дезинформацию о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет комитета.

"Профессор Харпер рассказал Комитету, что "общение всегда являлось большой проблемой" во время пандемий. Тем не менее, некоторые страны, включая Китай, Иран и Россию, распространяют дезинформацию о происхождении и распространении вируса", - говорится в отчете.

В частности, в отчете осуждается поведение официальных властей Китая во время эпидемии.

Британские депутаты считают, что Пекину следовало сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.

Авторы отчета приводят несколько примеров. В частности, 14 января Всемирная организация здравоохранения в Twitter со ссылкой на китайских экспертов сообщила об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он скончался.

Как отметили в отчете, ценой дезинформации являются потерянные человеческие жизни, говорится в отчете.

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Коронавирус и карантин
Великобритания дезинформация карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 Vika Lysenko
Они констатируют неопровержимый факт ,что эти страны всегда брешут
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06.04.2020 09:59
+6 буков
Вони не чекали атаки біологічною зброєю від росії.
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06.04.2020 10:00
+5 Muron
Петиція
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь

Дата оприлюднення: 27 березня 2020

1911 голосів

Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2

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Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6168
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06.04.2020 09:53
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