Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет комитета.
"Профессор Харпер рассказал Комитету, что "общение всегда являлось большой проблемой" во время пандемий. Тем не менее, некоторые страны, включая Китай, Иран и Россию, распространяют дезинформацию о происхождении и распространении вируса", - говорится в отчете.
В частности, в отчете осуждается поведение официальных властей Китая во время эпидемии.
Британские депутаты считают, что Пекину следовало сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.
Авторы отчета приводят несколько примеров. В частности, 14 января Всемирная организация здравоохранения в Twitter со ссылкой на китайских экспертов сообщила об отсутствии явных доказательств передачи вируса от человека к человеку.
Кроме того, в отчете упоминается китайский офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса еще до начала эпидемии. Врача вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию". В феврале у него обнаружили коронавирус, через несколько дней он скончался.
Как отметили в отчете, ценой дезинформации являются потерянные человеческие жизни, говорится в отчете.
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини
Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь
Дата оприлюднення: 27 березня 2020
1911 голосів
Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2
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