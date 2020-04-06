Поправку Джемилева о финансировании ATR не спешат рассматривать в Раде. Это выглядит как политический саботаж, - Муждабаев

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Единственному крымскотатарскому каналу ATR в ближайшие дни могут отключить электроэнергию за долги. Если ВР не примет давно зарегистрированную оправку о разблокировании средств для телеканала, то решение "отключить ATR от ИВЛ" принято на довольно высоком уровне и выглядит оно как реверанс Кремлю.

Об этом в своем блоге на УП написал заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве умирает из-за искусственной бюрократической блокировки господдержки единственный в мире телеканал крымских татар – ATR, который ровно 5 лет назад был закрыт в Крыму оккупантами. После чего его сотрудники уехали в Киев, многие из них в России – под уголовным преследованием. Все 5 лет они делают все, что могут, чтобы не дать разорваться связи Украины со своей оккупированной Родиной, чтобы дать людям, живущим в оккупации, надежду на спасение из этого гибридного гетто, в котором крымцы для русских – люди второго сорта. Я не буду сейчас заново объяснять, как это дискредитирует Украинское государство в целом, Президента, Правительство, Верховную Раду – в глазах собственных граждан. Увы, не только. За более чем месяц с момента обещания Владимира Зеленского возобновить финансирование ATR "в ближайшее время", ничего в судьбе ATR не изменилось. Фактически коллектив распущен, студия пуста, все, что мы сейчас можем делать, – в режиме инфографики и включений с помощью соцсетей информировать жителей Крыма про угрозу коронавируса, которую скрывают оккупационные власти", - рассказал он.

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"И это заметили уже два крупнейших печатных СМИ Германии, опубликовавшие большие статьи про ситуацию с ATR, которая вызывает у немцев, мягко говоря, изумление. Первая статья вышла примерно месяц назад в "Берлинер Цайтунг", вторая – только что в "Зюддойче Цайтунг".Перед тем как представить вашему вниманию перевод этой публикации, я хотел бы коротко сказать, на чем "дело встало". Народный депутат Украины, легендарный диссидент и моральный авторитет Мустафа Джемилев давно подготовил поправку в закон о бюджете, которая сможет разблокировать наш счет, где давно лежат деньги из господдержки (такой вот сюр). Но ставить ее на голосование в ВР почему-то не спешат. И с каждой неделей я все дальше от мысли, что это бюрократические заморочки, а не политический саботаж. Почему я так рассуждаю? Вот – наглядный пример", - добавил Муждабаев.







"На этих скриншотах с сайта Верховной Рады видно, как стремительно в дни карантина "пролетают" через парламент законопроекты, которым кто-то может "приделать ноги". Такими темпами можно было разблокировать несчастный счет ATR уже 20 раз. Но – с главным на сегодня крымскотатарским вопросом, от которого приходит в отчаяние наш народ, ничего не происходит, хотя все давно согласовано с Камбином и готово к голосованию, которое спасет ATR буквально за 5 минут. В такой ситуации – хочешь, не хочешь – напрашивается вывод. Если "поправка Джемилева" не будет принята и на этой неделе (ATR как раз в эти дни могут отключить электроэнергию за долги) – значит, решение "отключить ATR от ИВЛ" принято под ковром на довольно высоком уровне. И если это на самом деле так, во что мне категорически не хочется верить, то оно выглядит только как реверанс Кремлю. Поскольку никаких врагов в Украине у единственного крымскотатарского телеканала нет и не может быть. Это то, о чем действительно не хочется думать, и я призываю всех патриотичных народных депутатов положить конец наплевательскому отношению государства к нашему народу в его самые трудные времена", - резюмировал Муждабаев.

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Далее приводим опубликованный Муждабаевом текст статьи про ATR в крупнейшей газете ФРГ Süddeutsche Zeitung:

МОЛЧАНИЕ В ИЗГНАНИИ

Телестудия пуста, но вирус в этом не виноват. Бедствие уже было там раньше. ATR был основным телеканалом для сотен тысяч крымских татар на протяжении полутора десятилетий, он был популярным и крупнейшим в Крыму. На канале работало около 200 человек. Затем последовал первый удар. Россия аннексировала украинский полуостров, забрала у ATR лицензию и в итоге изгнала его. Редакция переехала в украинскую столицу Киев и оттуда вышла в эфир. Сейчас вещание программ сворачивается. Следующий удар, возможно, еще тяжелей. Айдер Муждабаев, заместитель Генерального директора телекомпании, говорит по телефону:

"Это большая трагедия для нас".

После переезда в Киев ATR получил финансирование от украинского правительства, помощь была запланирована в государственном бюджете. Телеканал, основатель и владелец которого Ленур Ислямов безуспешно пытался найти компромисс* с русскими после аннексии Крыма, всегда был важен для крымскотатарского меньшинства. Он предоставлял для них информацию на русском, украинском и крымскотатарском языках независимо от того, где они сейчас проживают – на полуострове или разбросаны по украинским регионам. Четыре часа репортажей каждый день. Но с конца 2019 года деньги не поступали, говорит заместитель генерального директора (Айдер – ред.) Муждабаев, и он сам с сентября месяца не получает заработную плату. Половина персонала ушла.

"Они не могли себе позволить так долго работать с нами без оплаты", – говорит Муждабаев.

Почти два миллиона евро предусмотрены в государственном бюджете, но деньги так и не поступили

Не совсем понятно, почему украинское государство больше не переводит деньги телеканалу. Муждабаев говорит, что государство создало новые барьеры для финансирования, закон говорит, что вещатель должен пройти новый открытый тендер. Однако несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заверил: "Телекомпания ATR продолжит свою работу, и никто не откажет ему в государственной поддержке". В государственном бюджете предусмотрено почти два миллиона евро.

"Но с тех пор ничего не произошло, – говорит Муждабаев. – После обещания Зеленского старое правительство ушло, а коронавирус пришел. Я иду в пустую студию. Плохие перспективы, потому что у ATR большие долги. А вещать на Крым он может только с зашифрованным спутниковым сигналом, это дорого для нас".

Kyiv Post уже предположил, что украинское руководство в настоящее время не заинтересовано в Крыме, и крымские татары уже почувствовали это. В предвыборной кампании президент Зеленский поставил своей главной целью достижение мира на оспариваемом Донбассе. Недавно глава правящей партии "Слуга народа" также открыто заявил о возможности возобновления водоснабжения в Крыму из гуманитарных соображений, которое Киев прекратил после аннексии. Крымские татары обеспокоены таким сближением.

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Отношения между мусульманскими татарами и русскими были конфликтными на протяжении веков. Крымские татары когда-то правили полуостровом, они были могущественными, влиятельными и устрашающими. Пока царская империя не отобрала у них власть. Позже Сталин грубой силой депортировал крымских татар, и только при главе Кремля Михаиле Горбачеве они вернулись к своему старому Ханскому дворцу и Черному морю. Но отношения оставались напряженными. После аннексии большинство из них сопротивлялось аншлюсу с Россией. Пять лет назад вооруженные офицеры в форме обыскали студию канала в Симферополе и прервали программу.

Тогда ведущая сказала: "Мы еще вернемся". Но пока для них остается только ссылка и покрытие спутника. Тем не менее, сотрудники на полуострове, подвергаясь преследованию и арестам, продолжают вести расследования. Но теперь это даже не вещание. Просто пауза?

Муждабаев говорит по телефону, что он написал открытое письмо в Еврокомиссию и Европейский парламент с просьбой о помощи. В 2016 году парламент порекомендовал в резолюции Комиссии помочь ATR с финансированием. Муждабаев говорит, что он никогда специально не обращался к ЕС, "потому что украинское правительство помоагло нам". Так что теперь же он надеется на Брюссель, "потому что нас сейчас никто не видит. Ни в мире, ни в Украине". Но и у ЕС, и Украины в настоящий момент другие заботы, и это ясно Муждабаеву.