"Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа"

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корниенко

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что раскола и распада в "Слуга народа" нет.

Об этом рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Корниенко отметил, что внутри фракции есть дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение.

"Раскол и развал - это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и т.д. Пока такого нету", - отметил он.

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На вопрос о том, что ситуативный союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" может перерасти в нечто большее и продолжаться вплоть до формализации в какую-то коалицию, он ответил "Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции".

"У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - добавил он.

На вопрос о том, видет ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в обозримой перспективе, он ответил: "Нет, никаких предпосылок пока нет".

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Топ комментарии
+13 Анатолик
"Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 4279
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06.04.2020 10:19
+11 Яр Холодний
А чему там "раскалываться"? Там не "фракция", а просто - "ситуативная коалиция", которая собралась под "зелёным знаменем пророка "халявы"...". Когда встал вопрос о том, что "за базар отвечать надо...", и "кормушка не резиновая...", они тут же начали между собой "собачиться"...
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06.04.2020 10:16
+6 ПП Уксусов
Аха-ха...😁😁😁 Нет предпосылок к выборам?
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06.04.2020 10:13
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