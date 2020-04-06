Зеленский не замыкается на мнении одного человека, - "слуга народа" Корниенко рассказал, к кому прислушивается президент

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Президент Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному уже экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах, если речь идет о силовом блоке - это силовики.

"Если речь идет о коронавирусе - то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19", - рассказал он.

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В частности, когда речь идет о выборах, разговаривает Зеленский с самим Корниенко.

"Владимир Александрович не замыкается на мнении одного человека", - резюмировал Корниенко.