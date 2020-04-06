Зеленский не замыкается на мнении одного человека, - "слуга народа" Корниенко рассказал, к кому прислушивается президент

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корниенко

Президент Владимир Зеленский никогда не прислушивался только к одному уже экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что в профильных вопросах он всегда слушает людей, специализирующихся в этих сферах, если речь идет о силовом блоке - это силовики.

"Если речь идет о коронавирусе - то, если вы обратили внимание, на аппаратных совещаниях редко бывают Андрей Ермак или Сергей Шефир. Там в основном участвует Кирилл Тимошенко как секретарь координационного совета по противодействию COVID-19", - рассказал он.

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В частности, когда речь идет о выборах, разговаривает Зеленский с самим Корниенко.

"Владимир Александрович не замыкается на мнении одного человека", - резюмировал Корниенко.

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Топ комментарии
+10 Андрей Дидовик
Оно и видно. Мечется как шавка между разными мнениями и людьми.....Своего мнения нет и судя по всему и не было никогда.
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06.04.2020 10:28
+8 Лео Кот
это привычка у него осталась еще с корпоративов , где он развлекал публику...
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....

Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
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06.04.2020 10:31
+5 Zemer
Она хорошо работает головой
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06.04.2020 10:34
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