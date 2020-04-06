Во Франции число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч

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Во Франции количество умерших от коронавируса достигло 8078 человек. За сутки количество смертей выросло на 748.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом сообщило министерство здравоохранения Франции.

Отмечается, что из 8078 умерших - 5889 в больницах и 2189 - в учреждениях для престарелых.

Количество смертей по сравнению с предыдущими сутками выросло на 748. В то же время в больницах за последние сутки умерли 357 пациентов, заметно меньше, чем в субботу - 441. Остальные в воскресной статистике смертности - умершие из домов престарелых. Данные по ним до сих пор являются неполными, поскольку еще не все учреждения передали информацию французскому Минздраву.

Всего с начала эпидемии госпитализирован 28 891 пациент с болезнью COVID-19, это на 748 человек больше, чем на предыдущие сутки "с учетом увеличения числа выздоровлений".

Начиная с субботы, в реанимацию попали 140 пациентов (176 в период с пятницы по субботу). В целом в реанимации находятся 6978 пациентов. За последние 24 часа из реанимации вышли 250 человек.

Всего с начала эпидемии из больниц выписали 16 183 человека.

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