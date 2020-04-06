"Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в Twitter.
Зеленский пожелал Борису Джонсону быть здоровым.
"Оставайся здоровым, Борис Джонсон! Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он.
Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.
В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.