"Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

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Президент Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, скорейшего выздоровления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в Twitter.

Зеленский пожелал Борису Джонсону быть здоровым.

"Оставайся здоровым, Борис Джонсон! Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Великобритании Джонсон c COVID-19 лег в больницу

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.