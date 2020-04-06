"Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

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зеленский,джонсон

Президент Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, скорейшего выздоровления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в Twitter.

Зеленский пожелал Борису Джонсону быть здоровым.

"Оставайся здоровым, Борис Джонсон! Мы все вам сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Великобритании Джонсон c COVID-19 лег в больницу

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу.

В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Вместе мы это преодолеем! - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления 01

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+17 Who's Here
"Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 6113
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06.04.2020 10:40
+14 Victor Bublik
Разница лишь в том что Джонсон выделил средства и приказал закупать как можно больше аппаратов ИВЛ а Зеленский вывез из страны даже маски.
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06.04.2020 10:40
+13 Who's Here
Кацап? Или голосовал за малороса? "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 5421
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06.04.2020 10:42
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