Зеленский на встрече по "пленкам Лероса" сказал, что кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, - "слуга народа" Корниенко

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Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, о чем говорили президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак на встрече с депутатами касательно обнародованных депутатом Гео Леросом видеозаписей.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на встрече с депутатами Зеленский подчеркнул, что он и вся его команда "ничем таким не занимаются", соответственно, оправдываться в этой ситуации было бы несправедливо.

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"Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации - того пусть и сажают, если есть за что", - приводит слова президента Корниенко.

В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.

"Раскрыл некоторые подробности личной истории - не считаю, что это необходимо публично раскрывать", - отметил Корниенко.

Нардеп также утверждает, что, по словам Ермака, правоохранителям никаких отдельных указаний в связи с обнародованными записами не давалось, и что шесть сотрудников Службы безопасности во время вручения повестки Гео Леросу - "это эксцесс исполнителя".

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"По версии Лероса, ему дали эти записи добрые люди. Но дальше у него был выбор: непублично отнести их правоохранителям или сделать это публично. Не все посты господина Лероса мне нравятся как человеку и его однопартийцу, там есть уже и личностные нападки на Андрея Ермака", - резюмировал Корниенко.

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".