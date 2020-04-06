Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб

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За сутки число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 954 - до 6343.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 954 в 49 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

При этом сообщается, что 591 новый случай отмечен в Москве, 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Республике Коми.

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"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах", - говорится в сообщении.