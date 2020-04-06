Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб

2631 37
коронавирус

За сутки число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 954 - до 6343.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 954 в 49 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

При этом сообщается, что 591 новый случай отмечен в Москве, 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Республике Коми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах", - говорится в сообщении.

Коронавирус и карантин
карантин Россия COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11 ptn hlo 428037f7
Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 7892
показать весь комментарий
06.04.2020 11:12
+7 ptn hlo 428037f7
Русские своих не бросают!Число зараженных коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 1000 человек - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 2144
показать весь комментарий
06.04.2020 11:09
+3 ptn hlo 428037f7
Астрологи объявили месяц медведя в России. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу. Нарушивших предписание ожидают охотники из Росгвардии с электрошокерами.
показать весь комментарий
06.04.2020 11:11
Смотреть комментарии