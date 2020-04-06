Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Контрабандиста, который пытался скрыться от правоохранителей, задержали пограничники Волынской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Правонарушение относительно возможного незаконного перемещения контрабандных сигарет разоблачили с помощью информации сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы.

"В ходе совместных мероприятий на окраине одного из населенных пунктов Волынской области обнаружили транспортное средство марки "Фольксваген". Водитель авто по требованию сотрудников Национальной полиции не реагировал, в связи с чем экипаж полицейских осуществил преследование автомобиля. Однако злоумышленник не останавливался и совершил наезд на сотрудника Нацполиции. В ходе дальнейшего проведения оперативных действий правоохранители задержали автомобиль. За рулем иномарки был наш соотечественник", - сказано в сообщении.

В транспортном средстве правоохранители обнаружили 17 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

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Продолжаются оперативные мероприятия и выяснения обстоятельств правонарушения.







Фото: сайт Госпогранслужбы