В ближайшее время будет запущена горячая линия для тех, кому отказались делать тест на COVID-19, - Ляшко

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования медицинским работником или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная "горячая" линия в Минздраве", - подчеркнул он.
По словам Ляшко, каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказ от тестирования в период эпидемии не должен рассматриваться вообще.
"Мы будем влиять на этот человеческий фактор, который существует или может существовать на территории Украины. Сегодня мы имеем около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать", - подытожил он.