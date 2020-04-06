В ближайшее время будет запущена горячая линия для тех, кому отказались делать тест на COVID-19, - Ляшко

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Министерство здравоохранения запустит телефонную горячую линию, куда можно обращаться в случае отказа медицинских работников проводить тестирование на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования медицинским работником или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная "горячая" линия в Минздраве", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке, поскольку отказ от тестирования в период эпидемии не должен рассматриваться вообще.

"Мы будем влиять на этот человеческий фактор, который существует или может существовать на территории Украины. Сегодня мы имеем около 250 тыс. тестов для ПЦР-диагностики. Поэтому вопрос с тестированием не является проблемой. Украина готова тестировать", - подытожил он.

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