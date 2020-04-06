Полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке. ВИДЕО

10058

Сотрудники Национальной полиции задержали по меньшей мере двух людей и увезли в свое отделение после перебранки в столичном Гидропарке.

Об этом рассказал представитель полиции диалога в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Правовая оценка будет дана после того, как граждан, отказавшихся предъявить любое удостоверение, удостоверяющее их личность... Граждане были приглашены в Днепровское управление полиции. Оценка будет дана после их объяснений", - рассказал представитель полиции диалога.

Полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке. Через него можно добраться до спортплощадки под открытым небом.

Во время спора с правоохранителями граждане заявляли о нарушении своих конституционных прав, в частности права на свободу передвижения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина