Полиция задержала двух людей после перебранки в столичном Гидропарке. ВИДЕО

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Сотрудники Национальной полиции задержали по меньшей мере двух людей и увезли в свое отделение после перебранки в столичном Гидропарке.

Об этом рассказал представитель полиции диалога в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Правовая оценка будет дана после того, как граждан, отказавшихся предъявить любое удостоверение, удостоверяющее их личность... Граждане были приглашены в Днепровское управление полиции. Оценка будет дана после их объяснений", - рассказал представитель полиции диалога.

Полицейские перекрыли Венецианский мост в Гидропарке. Через него можно добраться до спортплощадки под открытым небом.

Во время спора с правоохранителями граждане заявляли о нарушении своих конституционных прав, в частности права на свободу передвижения.

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карантин Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+19 Підлога Маккартні
Первый день суворого усиленно карантина. Пошел милицейский беспредел...
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06.04.2020 11:38
+15 Александр Пашковский
В Эпицентр и ломбард можно, на спортплощадку на свежем воздухе и солнце нельзя! Главное не перепутать!!!
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06.04.2020 11:48
+13 Ruslan Tkachenko
а реформы то и не было был очередной разводняк ЛОХОВ!!
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06.04.2020 11:41
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