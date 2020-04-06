Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19

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Минздрав Украины разработал процедуру погребения умерших из-за коронавируса в условиях карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Процедура будет четко прописана в постановлении Главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Там четко прописано, что и кто должен сделать для того, чтобы исключить возможность инфицирования людей, сопровождающих тело умершего человека от коронавирусной болезни", - сказал Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что в случае выделения значительных физиологических жидкостей из тела умершего человека, он должен быть вложен в герметичный мешок. Только после этого разрешается класть тело в гроб. Все люди, которые контактируют с телом умершего, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты - водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, очки, респираторы с классом защиты не ниже FP-2.

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