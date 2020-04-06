22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко

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В Киеве по состоянию на утро 6 апреля 22 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего в столице 267 заболевших.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели коронавирусом. На сегодняшний день в столице уже 267 подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 лет. 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе 2 медика. Также заболел 8-летний мальчик. 4 случая заболевания в Киев-Печерской Лавре", - рассказал Кличко.

По его словам, 9 пациентов госпитализированы в столичные больницы, 13 лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

"Экспресс-тестами протестированы почти 2,6 тыс. киевлян", - отметил мэр столицы.

На проверке находятся еще 97 образцов.

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