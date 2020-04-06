Почти 40% из всех ПЦР-тестов, сделанных в Украине, проведены в Киеве, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
Он сообщил, что на сегодня экспресс-тестами протестировано почти 2600 киевлян. Лабораторно исследованы - 2124 образца.
"Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза "коронавирус" еще 97 образцов. Из общего количества по Украине - из почти 5800 ПЦР-тестов (анализ образца со слизистой носоглотки человека) - почти 40 % сделаны в Киеве.