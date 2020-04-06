Почти 40% из всех ПЦР-тестов, сделанных в Украине, проведены в Киеве, - Кличко

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Почти 40% из всех ПЦР-тестов, сделанных в Украине, проведены в Киеве, - Кличко

Из общего количества по Украине - из 5800 ПЦР-тестов - почти 40 процентов сделаны в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Он сообщил, что на сегодня экспресс-тестами протестировано почти 2600 киевлян. Лабораторно исследованы - 2124 образца.

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава  Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза "коронавирус" еще 97 образцов. Из общего количества по Украине - из почти 5800 ПЦР-тестов (анализ образца со слизистой носоглотки человека) - почти 40 % сделаны в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские производители готовы выпускать в сутки по 1 тыс. ПЦР-тестов, что сможет полностью покрыть наши потребности, - главный санврач Ляшко

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Никонор Босой
потому и большинство зараженных выявлено в Киеве.. в остальных областях тестов с гулькин нов.. и сколько зараженных знает один Бог
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06.04.2020 12:31
+1 Ласковый зверь
Педалик, ты нарушил требования карантина, находясь в общественном месте без медицинской маски. Вызови полицию для составления протокола об админнарушении. Да, еще ты как должностное лицо способствуешь нарушению Конституции, а это уже уголовное преступление!
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06.04.2020 12:30
+1 18c49ed2
5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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06.04.2020 13:09
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