К "антиКоломойскому" законопроекту внесли рекордное количество правок - около 6 000, - нардеп от "Голоса" Железняк

Об этом сообщил член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", - написал он.
Поправки к банковскому закону принимаются до конца дня. Еще сутки, по прогнозу Железняка, нужно будет на то, чтобы свести правки в сравнительную таблицу.
"Так что ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит", - считает депутат.
Для сравнения, к законопроекту о рынке земли депутаты предложили около 4 тысяч поправок, из-за чего его рассмотрение продлилось с 6 февраля до 30 марта.
Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.