К "антиКоломойскому" законопроекту внесли рекордное количество правок - около 6 000, - нардеп от "Голоса" Железняк

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Депутаты Верховной Рады предложили огромное количество поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщил член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон, и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)", - написал он.

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Поправки к банковскому закону принимаются до конца дня. Еще сутки, по прогнозу Железняка, нужно будет на то, чтобы свести правки в сравнительную таблицу.

"Так что ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит", - считает депутат.

Для сравнения, к законопроекту о рынке земли депутаты предложили около 4 тысяч поправок, из-за чего его рассмотрение продлилось с 6 февраля до 30 марта.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.