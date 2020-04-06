Замглавы ОП Смирнов о работе правосудия на карантине: "Смените свои балаклавы на медицинские маски"

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Закон дает возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и бизнес", об этом заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.

Комментируя ситуацию с COVID-19 в местах лишения свободы или СИЗО, он заявил: "Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы не понимать последствия возможного возникновения очагов эпидемии в местах предварительного заключения и лишения свободы. Добавьте к этому не только закрытость самих учреждений, а и традиционное отсутствие там надлежащего медицинского сервиса, готового справиться с подобными вызовами, невозможность медицинской изоляции и ослабленный иммунитет людей, находящихся там".

По его словам, главным критерием превентивной, принудительной изоляции человека от общества в условиях растущей пандемии может быть только критерий его социальной опасности.

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"Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства. Вместе с тем не стоит забывать, что закон даёт возможность принудительно изолировать человека по месту его жительства, применив к нему тот же домашний арест", - подчеркнул Смирнов.

Также замглавы ОП отметил: "Общемировая практика последних нескольких недель показывает готовность отдельных государств принять неотложную амнистию лиц, отбывающих наказание за малозначительные преступления или срок отбытия наказаний которых подходит к концу. Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать".

Кроме того, Смирнов обратился к силовикам: "Смените на время свои балаклавы на медицинские маски и задумайтесь над тем, чем должны заниматься ваши органы в условиях пандемии".

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