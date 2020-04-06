700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
"Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.
"На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах", - проинформировали в Минздраве.
В ведомстве уточнили, что у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.
Таким образом, в Беларуси всего 700 официально подтвержденных случаев инфицирования.
После прохождения лечения выздоровели 53 человека.
"Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении", - сообщили в Минздраве.
По информации Минздрава, по состоянию на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
Сколько у нас проведено тестов (на 40 млн. населения) ?
Понятно что экономику развитых стран нужно время от времени ператрахивать чтоб сильно не росла.
А у нас-то и так она на ладан дышит, нахера нам в этой истерии с вирусом участвовать, панику раздувать да херачить по бизнесам?