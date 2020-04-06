"Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости" - обращение Бахматюка к Венедиктовой

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Олег Бахматюк, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой вмешаться и остановить неправомерное давление НАБУ на компанию.

Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Группы компаний "Укрлендфарминг". В нем Олег Бахматюк напоминает о важности компании, которая создаёт 27 тысяч рабочих мест, производит 1% ВВП Украины и за 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов, для экономики страны, особенно в условиях экономического кризиса, и просит вмешаться в вопрос неправомерного преследования компании со стороны НАБУ. Об этом сообщают Українські новини.

"Ни для кого не секрет, что у нас есть конфликт с руководителем НАБУ Артемом Сытником, который из-за собственных амбиций из желания личной мести фактически уничтожает мою компанию, - пишет Бахматюк. - Этими делами терроризируется компания вопреки здравому смыслу, вопреки логике - ведь я единственный из владельцев ликвидируемых банков предложил выплату задолженности государству с применением механизма реструктуризации. Выплату, которая намного больше сумм, к которым апеллируют в незаконно возбужденных делах".

Владелец "Укрлендфарминг" заявляет, что директор НАБУ, который имеет прямой конфликт интересов в открытых делах, занимается элементарной местью и пытается уничтожить компанию, задействовав 30% персонала НАБУ, парализовав из-за собственных интересов работу важного антикоррупционного органа. "И это происходит вместо расследования реальной коррупции, ведь никаких успехов в этом украинское общество от них так и не увидело", - пишет Олег Бахматюк.

Бизнесмен отмечает, что компания не просит никаких преференций, а обращается за справедливостью, беспристрастным правосудием и защитой государственных интересов. "Сценарии ликвидации таких компаний, как показывает практика Фонда гарантирования вкладов, обычно приносят в бюджет около 1% от стоимости активов - а это примерно в 30 раз меньше того, что я, как владелец компании, предлагаю государству", - заявил Олег Бахматюк.

Напомним, что НАБУ расследует дела по подозрению в неправомерном использовании предоставленного НБУ рефинансирования VAB банку Олега Бахматюка. Сам Нацбанк заявил, что средства были потрачены банком по целевому назначению - для выплаты вкладчикам банков во время финансового кризиса, который начался в 2014 году. Директор НАБУ Артем Сытник был признан виновным в совершении коррупционных деяний и внесен в реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем обвинения по делу о коррупции Сытника был советник сестры Бахматюка.