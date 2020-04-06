Наемники РФ из минометов обстреляли позиции украинских воинов возле Павлополя, потерь нет, - Минобороны

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Российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям Операции Объединенных сил на Донбассе, потерь в результате обстрела нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Около 07.15 в течение почти часа, по направлению от села Набережное оккупанты обстреливали защитников Павлополя. Наемники РФ выпустили 8 мин калибра 82 мм, применяли противотанковый ракетный комплекс и вооружение БМП.

Наши воины дали врагу достойный отпор и подавляли вражескую вооруженную активность из легкого пехотного вооружения.

По имеющейся информации, в результате этого прицельного вражеского обстрела боевых потерь среди защитников Украины нет.

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