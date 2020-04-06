Состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19 в Черновцах, улучшилось, - ОГА

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В Черновцах улучшилось состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19, его сняли с кислородной дотации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедедьник Черновицкая облгосадминистрация в Facebook.

"В реанимации областной детской больницы находится младенец. Это мальчик, который родился от матери с подозрением на COVID-19. Состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что в реанимационном отделении Глубокской центральной районной больницы оказывают помощь четырем лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные - с подозрением: "Одного больного госпитализировали в медицинское учреждение в ночь на воскресенье, 5 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных - на кислородной дотации".

В реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации: "Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных - стабильно тяжелое. Если состояние ребенка ухудшится, его планируют перевести в областную детскую больницу".

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Кроме того, пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в реанимации Кицманской центральной районной больницы. У него пневмония и аритмия.

В областной больнице двое больных с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 - на кислородной дотации. Также на кислородной дотации три человека с подозрением на коронавирус.

В реанимации Черновицкой городской больницы №1 трое пациентов. У двоих подтвержден коронавирус, их состояние улучшилось: "Если положительная динамика сохранится, больных переведут в отделение. Состояние больного с подозрением на COVID-19 пока тяжелое".

В Хотинской центральной районной больнице одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке.

Также в Хотинской ЦРБ оказывают помощь больному, который попал в больницу с инсультом. У женщины не было никаких признаков инфекционного заболевания, однако ей сделали тест на коронавирус, поскольку больная с Колинковцев. Как известно, в этом селе ранее уже фиксировали случаи COVID-19. Результат оказался положительным, состояние женщины стабильно тяжелое.



