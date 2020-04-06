Мы не отменяем и не планируем отменять местные выборы, - "слуга народа" Корниенко

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Глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что власть не собирается отменять местные выборы.

"Местные выборы не могут не состояться, по Конституции они должны пройти 25 октября 2020 года", - сказал он в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В то же время он признал, что их проведение может столкнуться с проблемой недофинансирования.

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"Хватит ли миллиарда на выборы? Хватит. Там есть две большие статьи расходов. Это зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. На печать бюллетеней, исходя из оценок во время предыдущих выборов, нужно примерно 300-400 миллионов гривен. Останутся какие-то средства на транспорт, связь. Однако, денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысяч членов избирательных комиссий, если брать по минимуму. А если им не платить, то возникают риски касательно честности проведения выборов. Если не платить от государства, то они будут брать больше денег от партий", - сказал Корниенко.

В то же время из-за нехватки денег некоторые проекты, например, переоснащение IT-систем Центризбиркома и перезапуск системы "Выборы", будет поставлена на паузу.

"Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне", - сказал он.