Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

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Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через аферу с социальными выплатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видах государственной социальной помощи. При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов Л/ДНР 01

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, которые предположительно предназначались для финансирования террористических организаций.

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Сейчас решается вопрос о сообщении организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов Л/ДНР 02

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов Л/ДНР 03

Силовики
афера контрразведка правоохранительные органы СБУ соцвыплаты
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