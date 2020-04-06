Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили на Харьковщине преступную схему финансирования террористов "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

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На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через аферу с социальными выплатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видах государственной социальной помощи. При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций "Л/ДНР", а также умерших", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых "МГБ" "Л/ДНР" для их финансового и материального обеспечения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБ Украины изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, которые предположительно предназначались для финансирования террористических организаций.

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Сейчас решается вопрос о сообщении организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.