Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина, - Зеленский

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Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина, - Зеленский

Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским и представителями правительства заявил, что за минувшие сутки процент заболевших COVID-19 в Украине снизился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирус за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек погибли из-за тяжелых хронических болезней.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - подчеркнул Зеленский.

Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционирование в Украине. Сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+54 Старый зольдат
ИДИЁТ. Это результат отсутствия тестов.
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06.04.2020 13:46
+36 ptn hlo 428037f7
Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6546
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06.04.2020 13:47
+22 18c49ed2
Да, абсолютно. Даже повторю. 5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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06.04.2020 13:49
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