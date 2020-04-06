В Киеве 28 мобильных групп делают тесты на коронавирус дома, - Кличко

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В Киеве 28 мобильных групп делают тесты на коронавирус дома, - Кличко

В столице работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования. Благодаря этому мы увеличили охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. В общем сделали уже 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37 киевлян", - сообщил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 40% из всех ПЦР-тестов, сделанных в Украине, проведены в Киеве, - Кличко

Коронавирус и карантин
карантин Кличко тестирование тест COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Andrey Yakovlev 1b311e08
карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)

интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
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06.04.2020 13:48
+2 Янковенко Владислав
https://www.facebook.com/marika.gurina/videos/pcb.2815027628546597/2815026315213395/?type=3&theater Национальное быдло.
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06.04.2020 13:49
+2 Василь Грім
На сегодня в Украине сделано около 5,5 тысяч ПЦР тестов. Это 134 теста на 1 миллион. Это последнее место в Европе.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
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06.04.2020 13:58
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