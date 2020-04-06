В Киеве 28 мобильных групп делают тесты на коронавирус дома, - Кличко

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В столице работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в городе работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают отбор образцов для ПЦР-тестирования. Благодаря этому мы увеличили охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. В общем сделали уже 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37 киевлян", - сообщил Кличко.

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